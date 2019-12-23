Necat British Koleji’nden anlamlı yardım

Necat British Kolejinde Aralık ayında yapılan bir etkinlikte toplanan para ile eğitim materyalleri alındı.

Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda alınan eğitim materyalleri, Necat British Koleji öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne bağışlandı.