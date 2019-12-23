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Necat British Koleji’nden anlamlı yardım

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Necat British Kolejinde Aralık ayında yapılan bir etkinlikte toplanan para ile eğitim materyalleri alındı.

Necat British Koleji’nden anlamlı yardım

Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda alınan eğitim materyalleri, Necat British Koleji öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne bağışlandı.

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