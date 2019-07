Near East Hayat sağlık sigortası eğitimlerini sürdürüyor

Yenilikçi ürünleri ile piyasadaki rakiplerinden her zaman bir adım önde olan Near East Bank iştirakçi şirketi Near East Hayat, banka çalışanlarına sağlık sigortacılığı alanında eğitim verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün tarafından sunulan eğitim, Near East Bank’ın tüm şube ve bölüm personelinin katılımları ile gerçekleştirildi. Eğitimde, KKTC’de çok ciddi rakamlara ulaşabilen sağlık giderlerini uygun fiyatlarla teminat altına alan ve Sigortalının adına sağlık ile ilgili tedavi masraflarını Doğrudan Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına ödeyen Near East Hayat, bu uygulama ile sigortalıların ilaç alımlarında da büyük kolaylık sağlandığı vurgusu yapıldı. Near East Hayat Sağlık Sigortası; ameliyat, yoğun bakım, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, ambulans, doktor muayene, ilaç, fizik tedavi ve rehabilitasyon, röntgen ve laboratuvar tetkikleri, ileri tanı yöntemleri ve poliçe kapsamındaki diğer teminatlarla birlikte müşterilerine oldukça kapsamlı bir sağlık imkanı sunuyor. Lha