Ne zaman güvende gidebileceğimiz otobüsümüz olacak?

Mağusa’da okula gitmek için bindikleri otobüs bozulan öğrenciler isyan etti

Başlarından geçeni sosyal medyadan paylaşan öğrencileri “7 yılda 0 değişim! Gene bozulan okul otobüsleri, saygısız şoförler, ve bu durumlara hiç denetleme yapmayan bir devlet!” şeklinde isyan etti.

Öğrenciler “Ne zaman güvende okula gidebileceğimiz bir otobüsümüz olacak” diye isyan etti:

Çağla Hoşkara adlı öğrencinin yaptığı paylaşım şöyle:

“7 yılda 0 değişim! Gene bozulan okul otobüsleri, saygısız şoförler, ve bu durumlara hiç denetleme yapmayan bir devlet!

Bugün (dün) yine sabah 6:40’da büyük okul otobüsümüz bozuldu ve bize itimattan minibüs yollandı (minibüse sığacağımız düşüncesiyle) 3 kişi ayakta kaldı. Ayakta Lefkoşa’ya gidilmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu şoförümüze söyledik. Bize her zamanki gibi halledeceklerini söylediler. Hep birlikte otobüsten indik, İtimat’ı aradık ve bize yeni sığabileceğimiz bir otobüs yollanmasını istedik. Şoför bize bağırıp çağırdıktan sonra 5 kişiyi durağa gelen halk otobüsüne bindirmeye ikna etti ve diğer arkadaşlarla yoluna devam etti. Biz birşeyleri değiştirmeye çalışan ve hakkımızı arayan 8 kişi olarak, hala daha durakta bize okul otobüsü yollanmasını bekliyoruz. Saat 8:05 ilk dersimiz başlayalı 10 dakika oldu ve daha buradayız…