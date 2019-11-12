banner255
banner69
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
67 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
419 0
 
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
164 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
62 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
74 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
19 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
14 0
banner82

Ne zaman güvende gidebileceğimiz otobüsümüz olacak?

banner27

Mağusa’da okula gitmek için bindikleri otobüs bozulan öğrenciler isyan etti

Ne zaman güvende gidebileceğimiz otobüsümüz olacak?
banner267

Başlarından geçeni sosyal medyadan paylaşan öğrencileri “7 yılda 0 değişim! Gene bozulan okul otobüsleri, saygısız şoförler, ve bu durumlara hiç denetleme yapmayan bir devlet!” şeklinde isyan etti.

Öğrenciler “Ne zaman güvende okula gidebileceğimiz bir otobüsümüz olacak” diye isyan etti:

Çağla Hoşkara adlı öğrencinin yaptığı paylaşım şöyle:

“7 yılda 0 değişim! Gene bozulan okul otobüsleri, saygısız şoförler, ve bu durumlara hiç denetleme yapmayan bir devlet! 

Bugün (dün) yine sabah 6:40’da büyük okul otobüsümüz bozuldu ve bize itimattan minibüs yollandı (minibüse sığacağımız düşüncesiyle) 3 kişi ayakta kaldı. Ayakta Lefkoşa’ya gidilmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu şoförümüze söyledik. Bize her zamanki gibi halledeceklerini söylediler. Hep birlikte otobüsten indik, İtimat’ı aradık ve bize yeni sığabileceğimiz bir otobüs yollanmasını istedik. Şoför bize bağırıp çağırdıktan sonra 5 kişiyi durağa gelen halk otobüsüne bindirmeye ikna etti ve diğer arkadaşlarla yoluna devam etti. Biz birşeyleri değiştirmeye çalışan ve hakkımızı arayan 8 kişi olarak, hala daha durakta bize okul otobüsü yollanmasını bekliyoruz. Saat 8:05 ilk dersimiz başlayalı 10 dakika oldu ve daha buradayız… 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.