"Ne yazık ki önlemlere yeterince uyulmuyor"

Ticaret Odası, virüsten korunmak için ülkeye girişte alınan önlemler kadar, yurt içinde yurttaşların ve işletmelerin alacağı önlemlerin de önem taşıdığı, bu açılım sonrasında, yurt içinde yaşam ve çalışma alanlarında alınan sağlık önlemlerinin daha bir titizlikle uygulanmasını gerektiğine dikkat çekerek “Ne yazık ki gözlemlerimiz gerek yurttaşlarımızın gerekse işletmelerimizin ilan edilmiş sağlık önlemlerine yeterince uymadıkları şeklindedir" denildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), bugün başlayan açılımla Covid-19’dan korunmak için ülkeye girişte alınan önlemler kadar halkın ve işletmelerin alacağı önlemlerin de önemli olduğunu ve bunların denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Oda, Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süreden beri dışa kapalı olarak yaşamaya çalışan Kıbrıs Türk halkının, bugünden itibaren yurt dışından gelenlere kapılarını karantinasız olarak açtığını, yeni koşullarda Covid-19 virüsünün KKTC’ye taşınmasının daha büyük bir olasılık olduğunu bildirdi.

Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, virüsten korunmak için ülkeye girişte alınan önlemler kadar, yurt içinde yurttaşların ve işletmelerin alacağı önlemlerin de önem taşıdığı, bu açılım sonrasında, yurt içinde yaşam ve çalışma alanlarında alınan sağlık önlemlerinin daha bir titizlikle uygulanmasını gerektiği kaydedildi.

“NE YAZIK Kİ ÖNLEMLERE YETERİNCE UYULMUYOR”

KTTO’dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Ne yazık ki gözlemlerimiz gerek yurttaşlarımızın gerekse işletmelerimizin ilan edilmiş sağlık önlemlerine yeterince uymadıkları şeklindedir. Bu önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetleyen de bulunmamaktadır. Gelinen aşamada, yurt içinde yaşamımızı sürdürürken almamız gereken Covid-19 önlemlerinin, hatırlatılması ve bu önlemlere uyulmasını sağlayacak denetim mekanizmasının devreye konulması gerekmektedir.

“DENETLEYECEK ETKİLİ MEKANİZMA OLUŞTURULMALI”

KTTO, bütün üyelerini iş yerlerinde alınması gereken önlemleri hayata geçirmek konusunda kararlı olmaya; yurttaşlarımızı bu önlemlere gönüllü ve bilinçli bir şekilde uyum sağlamaya; devletimizi ise bu önlemlerin uygulanmasını denetleyecek etkili bir mekanizma oluşturmaya çağırmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki, yeni bir kapanma süreci yaşamamamız ve Covid-19 ile ekonomik faaliyetlerimizi sürdürerek mücadele edebilmemiz, alacağımız önlemler ve bu önlemlere titizlikle uymamız sayesinde mümkün olacaktır.”