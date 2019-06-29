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Ne biçim bir insanlık?

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Akdoğan çocuk parkı zarara uğratıldı, çiçekler söküldü. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif isyan etti: “Ne biçim bir insanlık, anlamakta güçlük çekiyorum”

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Ne biçim bir insanlık?
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Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medyadan isyan ederek hem çocuk parkının zarara uğratıldığını hem de çiçeklerin söküldüğünü yazdı.

“Ne biçim bir insanlık anlamakta güçlük çekiyorum" diyen Ahmet Latif, Akdoğan’da çocuk parkının kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından zarara uğratıldığını belirtti. Ayrıca, Latif, belediye çiçekliğinden çiçeklerin söküldüğünü yazdı.

  Latif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ne biçim bir insanlık anlamakta güçlük çekiyorum... Çocuklarımız güzel ve eğlenceli vakit geçirsin diye binbir zorlukla yaptırdığımız Rengarenk Çocuk Parkımız akşam 24.00’den sonra şimdilik kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar ziyana uğratıldı... Konu hakkında bilgisi olanlar lütfen bana özelden mesaj atsın.. Tam da bu sorunu çözmekle uğraşırken al sana motosikleti ile belediye çiçekliğinden çiçekleri yolan başka vaka.. Allahım sen sabır ver artık.”

 

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