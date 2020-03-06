Amcaoğlu, “aşırı vatandaşlık verildi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve YDP Başkan Yardımcısı Zaroğlu’na yönelik; “Onlar da nasıl vatandaş olduklarını unutmasınlar” dedi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, vatandaşlıklarla ilgili hükümeti eleştiren YDP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu’na yönelik; “Onlar da nasıl vatandaş olduklarını unutmasınlar” diyerek sitemde bulundu. Amcaoğlu daha sonra, “Bertan Zaroğlu’nu severim” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, Bertan Zaroğlu’nun iddia ettiği gibi sicili temiz olmayan bir kişi vatandaş yapılmışsa, bir şeyler gözden kaçmışsa, söz konusu vatandaşlığın iptal edilebileceğini vurguladı.

Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın “Markaj” programında katılan Olgun Amcaoğlu, “sicili temiz olmayan bir kişinin vatandaş yapıldığıyla ilgili eleştirileri de cevaplandırdı.

Vatandaşlıkların normal seyrinde verildiğini, “aşırı vatandaşlık verildi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Amcaoğlu, bundan yaklaşık 3 yıl önce de aylık yaklaşık 300 kişinin vatandaş yapıldığını, 2018’de, 2019’da, 2020’de de bu rakamın aynı olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, bir ülkenin vatandaşlığını almanın çok büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, yurttaşlıkların yeniden şekillenmesiyle ilgili atılması gereken adımlar olduğunu yönündeki görüşlere katıldığını vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, “Eğer iddia edildiği gibi gözden kaçan bir şey olmuşsa, vatandaş olmaması gereken bir kişiye vatandaşlık verilmişse, bu yanlıştan dönülür, söz konusu vatandaşlık iptal edilebilir. Bazı milletvekillerimizin şikayetleri serzenişleri var; onlar da nasıl vatandaş olduklarını unutmasınlar” diye konuştu.