NASA’dan heyecan yaratan çalışma

NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'daki buzla kaplı okyanusun altında yaşam olabileceğine dair bulgular olduğunu öne sürdü.

Europa’nın buzul okyanusunun altında hayat olabilir

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya dışında yaşam olma ihtimaline yönelik araştırmalarını sürdürürken, yeni bir çalışma bilim insanlarını heyecanlandıracak cinsten bulgular içeriyor.

NASA’dan Dr. Mohit Melwani Daswan, Hubble Uzay Teleskobu’ndan elde edilen veriler ışığında oluşturduğu simülasyonlarla Jüpiter’in uydusu Europa’da yaşam olabileceğini öne sürdü.

Europa’nın buz tabakasıyla kaplı büyük bir okyanusa sahip olduğunu söyleyen Daswan, farklı yaşam formlarına ev sahipliği yapacak etkenleri içinde barındırabileceğini ifade etti.

‘DÜNYA’DAKİNE BENZER’

Sawan, “Bu okyanusun canlı formları için uygun bir habitata sahip olduğuna inanıyoruz. Kalsiyum ve sülfat gibi hayat kaynağı mineralleri içinde barındırıyor olabilir. Simülasyonlarımız Europa’nın yüzeyinde klorür bulunduğunu, okyanusun bu açıdan da zengin olabileceğini gösteriyor. Diğer bir deyişle Dünya’daki okyanuslara benzer bir hale geliyor” dedi.

NASA’nın paylaştığı son bulgular, önümüzdeki yıllarda Jüpiter’e yönelik bir görev düzenleneceği şeklinde yorumlandı.