NARENCİYE TÜKENİYOR

Ülkede narenciye bahçeleri birer birer kuruyor, rekolte yıldan yıla düşüş gösteriyor. Önceleri 70 bin dönüm olan narenciye arazileri bugün 30 bin dönüme düştü

Ülkede yıllar önce ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan narenciye, ne yazık ki gelmiş geçmiş hükümetlerin ilgisizliği ve ihmalkarlığı yüzünden bugün can çekişiyor. . Önceleri 70 bin dönüm olan narenciye arazileri bugün 30 bin dönüme düştü.

Üretimdeki düşüşle birlikte narenciye üreticisinin mağduriyeti de arttı.

Ciddi su sıkıntısı yaşayan narenciye üreticileri, maliyetler altında da eziliyor. Yeterli su temini için üretici elektrik enerjisine fazla yüklenmek zorunda kalıyor. Narenciye üretiminde kullanılan kimyevi gübrelerin satışı döviz üzerinden yapılıyor. Elektrik zammı, dövizdeki dalgalanma derken narenciye üreticisi maliyetlerin altında eziliyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Narenciye Çalıştayı Güzelyurt’ta gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayda sektör sorunlarına bilimsel yaklaşılacağını kaydederek, çok yakında tüm girdileri ithal olacak narenciye sektörünün mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Saygı duruşu ve İstiklâl marşıyla başlayan Çalıştaya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin yanı sıra bazı milletvekilleri, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Cypfruvex ve narenciye sektör temsilcileri ile çeşitli üretici birliklerinden temsilcileri katıldı.

KARACA

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, ülkedeki ekonomik sıkıntıların tarım sektörünü de olumsuz etkilediğini ve önceleri 70 bin dönüm olan narenciye arazilerinin bugün 30 bin dönüm civarına düştüğünü belirtti.

Üretim ve pazarlamanın gün geçtikçe daha da zorlaştığını kaydeden Karaca, narenciyede adaptasyonu kolay ürünlere yönelip çeşitliliği yükselterek verimliliği yılın daha geniş zamanlarına yaymanın önemine de işaret etti.

Karaca bundan sonraki süreçte, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini de dikkate alarak çalışmalara yön verileceğini belirtti.

AKTEKİN

CYPFRUVEX adına konuşan İbrahim Aktekin de tarımsal üretimi yaşamın olmazsa olmazı diye niteleyerek, üretimin dünyanın birçok yerinde birçok sıkıntıyla ve önemli destekler alınarak sürdürülebildiğine işaret etti.

Su sorunuyla birlikte sektördeki sorunların daha da büyüdüğünü söyleyen Aktekin, üreticilerin sektöre sıkı sarılmasının iyi beklentiler oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Aktekin tam da bu dönemde birinci Narenciye Çalıştayı’nın yapılmasının isabetli olduğunu dile getirerek, çalıştayın tüm birimlerin doğru yere yönlendirilmesine sebep olacağına inandığını söyledi.