Narenciye kesim işçileri ülkelerine dönemiyor

NİYAZİ ERGÜLEN

Ülkemizin narenciye deposu olan Güzelyurt bölgesinde narenciye ürünlerinin kesimi için getirilen yaklaşık 1000 işçi kesim işlerinin tamamlanmasına karşın Türkiye’ye dönemedikleri için mağdur oldular.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye uçak ve gemi seferlerinin sınırlı yapılmasından dolayı ülkede kalan narenciye kesim işçileri kazandıklarını da tüketmek üzere oldukları için çaresizlik içinde bir yardım eli uzatılmasını bekliyorlar.

Geçmiş yıllarda kesim sezonu içinde kontrolü gidip gelen işçilerin bu yıl yaşanan salgından dolayı deniz ve hava yollarıyla ulaşımın durması sonrasında ülkede kaldılar.

Sezonun bittiği bugünlerde kontrolsüz bir şekilde ülkenin her tarafına yayıldıkları belirtilirken, izinsiz farklı işlere gittikleri bildiriliyor. Aileleriyle birlikte sayıları yaklaşık 4 bin kişiye ulaşan bu insanların evlerine dönmeleri için bir hal çare bulunmasını bekledikleri bildirilirken, bu süreç uzadıkça gerek sağlık açısında gerek çalışma yaşamı açısından sorunlu bir hal alıyor .