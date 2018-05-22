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"Narenciye bitme noktasında"

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"Narenciye bitme noktasında"
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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, narenciye sektöründe durumun kötü olduğunu belirterek, tedbirin şart olduğunu ifade etti.
Akçın yaptığı yazılı açıklamada,  son zamanlarda halk dilinde King olarak bilinen ürünün yüksek fiyattan alıcı bulmasının  tüm üreticileri Valensiya ağaçlarını King aşılamaya yönelttiğini kaydetti.
Akçın, ülkenin geleceğinin iri boy  Valensiya’da olduğunu tüm otoriteler ve bilim insanları  kabul ettiği halde yüzlerce dönüm Valensiya kesilerek King (Ortanik) aşılandığını, bu durumun önüne geçilemediğini savundu.
Akçın; “Dalında bekletilemeyen olgunlaşmaya başladığında ağacın altına dökülen bir ürün şu anda Valensiya ile eşitlenen bir rakama ulaşmış durumda. Hasat edilip paketlemeye yetişemeyeceğimiz bir rakama ulaşıyor.  Bu, şu demektir: Hep yumurtaları bir sepete koyma gibi bir durum yaratılıyor. Oysa tek ürünle pazara girme ne size ne de ülkeye avantaj değil dezavantaj olur” ifadelerini kullandı.
Bazı ürün çeşitlerinin çoğaltılması için teşvik uygulanması gerektiğini belirten Akçın, düşük fiyata üreticiye  fidan temini için  Güzelyurt Araştırma Enstitüsü ile Güzelyurt Eğitim Üretim Çiftliği’nin organize edilmesini önerdi.
2017  yılı ikinci taksit Doğrudan Gelir Desteği’nin hala  ödenmediğini ifade eden Akçın, gününde ödenmeyen teşviklerin  destek olmaktan uzak kaldığını ve üretimin aksamasına neden olduğunu vurguladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na çağrıda bulunan Akçın, teşviklerin bir an önce ödenmesini talep etti.

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