Nami nerede?

Döviz kriziyle halk ekonomik bunalımda. Hükümet toplumsal seferberlik ilan etmiş durumda ama ekonomiye yön vermesi beklenen Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ortada yok

Dövizin yükselmesiyle ülkede baş gösteren ekonomik kriz konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

Nami’nin ekonomi konusunda yapılması gereken onca icraat varken bu konuda suskun kalması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Ülkede ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi, sorunların doğru teşhis edilip çözümlerin de doğru bir şekilde yapılması konusunda en başta rol üstlenmesi gereken bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu süreçte hiçbir aktif girişimde bulunmaması, iş dünyasında da şaşkınlıklarla karşılandı.

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz Cuma günkü Bakanlar Kurulu toplantısında hayata geçirdiği ekonomik önlemler paketiyle ilgili de tek bir söz dahi söylemeyen ve adeta ‘aldırışsız’ davranan Özdil Nami’nin bu tavrına kimse anlam veremedi.

Dörtlü koalisyon hükümetinin ekonomi politikasındaki yeni yol haritasını belirlemede başrolde Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yer aldı. Hemen hemen her gün yapılan çalışmalar hakkında halka bilgiler veren, ilgili paydaşlarla da görüş alışverişlerinde bulunan Erhürman ve Özersay’ın aksine Bakan Nami ortada hiç görülmedi.

Halkın ekonomik kaygıları üzerine harekete geçmesi ve iş dünyasını temsil eden örgütlerle sürekli bir araya gelip istişarelerde bulunması gereken Nami için vatandaşlar da “herhalde ekonomiyi çok iyi görüyor ki kılını kıpırdatmıyor” yorumunu yapmaya başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda hiçbir icraat yapmayacaksa Nami’nin o koltukta oturmasının anlamı olmadığını dile getiren vatandaşlar, bu konuda

Başbakan Tufan Erhürman’ın da ne düşündüğünü sorguladı.

Ekonomik önlemlerin tam olarak ne anlama geldiğini çıkıp halka anlatması gereken Nami, aynı tavrını elektrik zammı konusunda da göstermişti.

Elektriğe gelen zamlardan sonra Nami basının önüne hiç çıkmamış ve ortadan kaybolmuştu.

