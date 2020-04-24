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“Nalbantoğlu Hastanesi’nde halkın sağlığı güvende”

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Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde pandemi bölümünün tamamen izole edildiğini, halkın sağlığını riske atacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı

“Nalbantoğlu Hastanesi’nde halkın sağlığı güvende”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Sağlık çalışanları ile de görüşen Pilli, hastanede, Covid-19 dışındaki hizmetlerin verilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.
Pilli, halka en iyi hizmeti sunmak için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde gerekli alt yapının sağlandığını, pandemi bölümünün tamamen izole edildiğini, halkın sağlığını riske atacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

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