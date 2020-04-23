“Nalbantoğlu Hastanesi’nde halkın sağlığı güvende”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde pandemi bölümünün tamamen izole edildiğini, halkın sağlığını riske atacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Pilli ziyareti sırasında Başhekim Dr. Adil Özyılkan ile görüşerek, hastanenin son durumu ilgili bilgiler aldı.

Sağlık çalışanları ile de görüşen Pilli, hastanede, Covid-19 dışındaki hizmetlerin verilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Pilli, halka en iyi hizmeti sunmak için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde gerekli alt yapının sağlandığını, pandemi bölümünün tamamen izole edildiğini, halkın sağlığını riske atacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak halka gelişen teknoloji ile birlikte daha iyi imkanlarla sağlık hizmeti sunulmasını prensip edindiklerini ifade eden Pilli, halkın Sağlık Bakanlığı'na güvenmeye devam etmesinin önem arz ettiğini kaydetti ve bakanlık olarak bu zor dönemi en iyi şekilde atlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Covid-19 nedeniyle hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler, halkın duyarlılığı, sağlık çalışanlarının özverisi, yerel yönetimler, polis, sivil savunma gibi birçok kurum kuruluşun desteği sonucunda iyi bir seyirde olunduğunun altını çizen Pilli, bu durumun rahatlığı ile değil kurallara uyarak hayata devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu durumun sadece sağlık değil, sosyal ve ekonomik birçok yönü olduğunu belirten Pilli, önümüzdeki günlerde kademeli olarak bir takım açılımlar olacağını, dolayısı ile gelinen olumlu tabloyu kaybetmemek ve haftalardır yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi için biraz daha sabırlı olunması gerektiğini dile getirdi.

Pilli; sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen ve izolasyon kurallarına dikkat edilmesinin unutulmaması gerektiğini bir kez daha anımsatarak, bu süre zarfında gelinen noktayı muhafaza etmek için herkesin kendine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.