'Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ömrünü doldurdu'

Sağlık Bakanı Salih İzbul, Lefkoşa Devlet Hastanesi binasının ömrünü tamamladığını ve yeni bir hastane binası oluşturma hedefi koyduklarını söyledi Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi...

Sağlık Bakanı Salih İzbul, Lefkoşa Devlet Hastanesi binasının ömrünü tamamladığını ve yeni bir hastane binası oluşturma hedefi koyduklarını söyledi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay dün, Sağlık Bakanı Salih İzbul’u ziyaret etti.

Sağlıkta, Türkiye’de son 10 yıldır uygulanan Genel Sağlık Sigortası Sistemi’ni uygulamak istediklerini kaydeden İzbul bu konuda daha önce gerek TC Elçiliği gerek Türkiye’den gelen ekiplerle çalışarak belirli bir noktaya gelindiğini kaydetti.

İzbul, hükümet programına, genel sağlık sigortasını 9 ay içinde hayata geçirme hedefi koyduklarını da aktardı.

Kanbay ile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni gezmek istediğini ifade eden İzbul hastanenin ciddi sıkıntıları olduğunu anlattı.

Nalbantoğlu binasının ömrünü tamamladığını kaydeden İzbul yeni bir hastane binası oluşturma hedefi koyduklarını söyledi.

İzbul yeni bina için bir yer bulduklarını, bu yerin tapu sorununu hallettikten sonra bu yeri bakanlık bünyesine alıp süratle proje çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Biz size her zaman güveniyoruz bu konularda. Sonuçta sağlık insanlığa hizmet eden bir olay. Bunun dili, dini, ırkı, milliyeti yok. Burada kim hasta olursa ilk koşacağı yer orasıdır. Bir takım sıkıntılarımız var inşallah onları birlikte aşmaya çalışacağız”

KANBAY

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da ziyarette yaptığı konuşmada, sağlık konusunun KKTC’de ekonomik kalkınmanın öncüsü olan sektörlerle doğrudan ilgili bir alan olduğunu kaydetti.

Kanbay, sağlık hizmeti ve onu vermeyi sağlayan altyapı ile insan kaynağının iyileştirilmesi, çağdaş düzeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

“Burası Avrupa, hiçbir zaman bölgenin başka coğrafyalarıyla karıştırılmamalı bu yüzden yapılanların da Avrupa normlarına uygun olması gerekir” diyen Kanbay, sağlıkta hem hastane hem ekipman hem de sağlık personeli ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine değindi.

Su nasıl bir haksa, sağlık hizmetinin de bir hak olduğunu kaydeden Kanbay, yöneticiler ve devletin bunu sağlama mecburiyeti olduğunu belirtti.

Her türlü imkân seferber edilerek gerekenlerin sağlanacağından emin olduğunu ifade eden Kanbay, “Türkiye elbette yanınızdadır, her zaman burada Türk varlığının en güçlü ve müreffeh şekilde geleceğe doğru gitmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır” dedi.