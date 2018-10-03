Nakliyeciler iş bıraktı, yol çalışması durdu

Girne – Lefkoşa anayolunda yapılan yol için ihaleyi alan taşeron firma adına kamyonlarıyla hafriyat ve asfalt taşıyan yerli nakliyeciler, üç aydır paralarını alamadıkları için iş durdurma eylemine başladı. Ancak firmanın bugün ödeme yapacağı sözü vermesiyle eylem askıya alındı

Murat ASLAN

Girne – Lefkoşa çift şerit anayolunda yol yenileme çalışmalarını yürüten taşeron firma olan Haskar firmasından 3 aydır ödemelerini alamayan nakliyeciler işi durdurma kararı aldı.

Nakliyeciler dün Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde yapımı devam eden yol üzerinde kamyonlarını bırakıp, eylem başlatarak basına konuyla ilgili açıklamalarda bulundular.

Bu yolun yapımı ile ilgili çalışmaların başladığı günden beridir Haskar Firması’na nakliye işleri yaptıklarını söyleyen nakliyeciler yolun ilk bölümünün bitmesine kadar sıkıntılı günler yaşadıklarını ve paralarını zar zor aldıklarını kaydettiler. Nakliyeciler, yeniden başlanan diğer yöndeki çalışmaların üzerinden 3 ay geçtiğini ancak 3 aydır nakliye ve malzeme ücretlerini alamadıklarını kaydettiler.

Bu arada bu konuyu Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın bilgisine getirdiklerini söyleyen nakliyeciler, TC Ulaştırma ve Koordinasyon Bölümü’yle defalarca görüştükleri ancak bir sonuç alamadıklarını ve iş bırakma kararı aldıklarını açıkladılar.

Bu arada Haskar Firması’nın Türkiye’den 6 kamyon ve sürücüsünü önceki gün adaya getirttiğini öğrendiklerini söyleyen nakliyeciler, “Bu kamyoncuların çalışmaya başlamasıyla zaten bize ihtiyaç kalmayacak. Ancak burada hem biz mağdur olacağız hem de devlet vergi kaybı yaşayacaktır” dediler.

Nakliyeciler, kendilerinin mağduriyetlerinin gün sonuna kadar giderilmemesi durumunda araçlarındaki asfaltları boşaltmayarak kamyonlarını iş alanında bırakarak eylem başlatacaklarını kaydettiler.

Bu konuda firma yetkilileri ile öğleden sonra görüşen nakliyeciler, şirketin kendilerine bugün saat 15.00’e kadar ödeme yapacağı sözü verdiğini, bu nedenle araçlarını yoldan kaldırdıklarını, fakat ödemenin saat 15.00’e kadar yapılmaması durumunda kamyonlarla çalışma yerine gidip yolu kapatacaklarını ifade ettiler.