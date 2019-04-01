Naimoğuları yeniden başkan

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nde Mustafa Naimoğulları yeniden başkanlığa seçildi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin önceki gün gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Naimoğulları yeniden başkanlığa seçildi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda gerçekleştirilen ve 653 üreticinin oy kullandığı genel kurulda başkanlık için 4 , yönetim kurulu üyeliği için de 33 aday yarıştı.

Mustafa Naimoğulları’nın 458 oy alarak başkanlığa seçildiği oylama neticesinde yeni tüzüğe göre 7 küçükbaş ve 7 büyükbaş hayvan üreticisi Yönetim Kurulu’na seçildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

653 üreticinin oy kullandığı geldiği 4. Olağan Genel Kurul Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın Salonu’nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 4. Olağan Genel Kurul Başkan Mustafa Naimoğulları’nın açılış konuşması ile başldı. Genel Kurulda divan başkanlığını ise Kemal Öztürk yönetti.

Divan Başkanlığına seçilen Kemal Öztürk yaptığı konuşmada, ülkenin yüzde 73 oranındaki arazisinin tahıl üretimine, bunun yüzde 92’sinin de arpa üretimine ayrılmış durumda olduğunu söyledi.

Üretici kesiminin toplam ülke nüfusunun yüzde 25’ine denk geldiğini belirten Öztürk, bunun dikkate alınmasını istedi.

Ardından, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları Genel Kurulun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Yıllardır sektörün sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Naimoğluları, gelinen aşamada yeni bir tüzüğün ihtiyaç haline geldiğini ve Genel Kurulda bu tüzüğü uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

Naimoğluları, önümüzdeki süreçte Birlik Yönetim Kurulu’nda küçükbaş ve büyükbaş hayvancı birliklerinden 7’şer üyenin yer alacağını açıkladı.

Başakn Mustafa Naimoğulları, açılış konuşmasında birliğin içinde bulunduğu durumu ve yapılan çalışmaları aktardı. Naimoğulları, 2005 yılından beri yürüttüğü görevde birçok çalışma yürüttüğünü ve en önemlisi de yeni bir tüzüğün hayata geçirildiğini ifade etti. Tüzüğe göre 7 büyükbaş ve 7 küçükbaş üreticinin varlığı ile birliğin temsil edileceğini söyleyen Naimoğulları, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar birçok üreticinin aday olduğunu belirtti. 2005 yılında Birliğin oturacak bir odası olmadığından bahseden Naimoğulları, birliği bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara getirildiğini ifade etti. Birlik çatısı altında olanların ‘’ben’’ değil ‘’biz’’ diyenlerin olması gerektiğini söyleyen Naimoğulları, özveri gösterildiği zaman birlik okunabileceğinden bahsetti. Yeni yapı ile çok daha iyi açılımlar yapılacağına inanç duyduğunu ifade eden Naimoğulları, faaliyet ve mali raporu okuyarak onaya sundu.

Faaliyet ve mali raporun onaylanmasının ardından başkan adayları da birer konuşma gerçekleştirdi.

4 başkan adayı yanında yönetim kurulu için 33 kişi yarıştı.

Başkanlık yarışında Mustafa Naimoğulları 468 oy ile oyların %73’ini alarak rakiplerine fark attı. Metehan Erel 100, Cemal Darbaz 73 ve İrfan Işıksal 6 oy aldı

Yeni tüzüğe göre 7 küçükbaş ve 7 büyükbaş yani toplam 14 kişi yönetim kuruluna seçildi.

Küçükbaş yönetim kuruluna aldıkları oyla girmeye hak kazanan isimler Serkan Harper, Mehmet Burçaklı, Cahit Keskinel, Kemal Dağ, Şevket Seren, Ali Merter ve Alpay Orhan Güvenlier oldu.

Büyükbaş yönetim kuruluna giren isimler ise Adil Onat, Derviş Şanlıer, Hüseyin Bayırbaşı, Abdullah Demirer, Mehmet Çetereisi, Doğuş Sofu ve Ahmet Göçer oldu.