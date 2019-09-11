 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Türkiye, Moldova’da farklı kazandı
Türkiye, Moldova’da farklı kazandı
25 0
Teniste, Bruguera rüzgarı esti
Teniste, Bruguera rüzgarı esti
19 0
 
25 0
Bunları bırakan insan olamaz
Bunları bırakan insan olamaz
12 0
Derviş bireysel çalışıyor
Derviş bireysel çalışıyor
140 0
12 0
31 0
banner82

Müzisyenlerin acı kaybı

banner27

Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Ahmet Erin hayatını kaybetti

Müzisyenlerin acı kaybı
banner267

 

Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Ahmet Erin yaşamını yitirdi.

Kıbrıs’ın en iyi darbukacısı olarak gösterilen Ahmet Erin’in ölümü, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu.

Çağdaş Müzik Derneği de, Ahmet Erin’in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dernek şu paylaşımı yaptı:

“Bir güzel insan bir güzel müzik adamı bir güzel dost geçti bu dünyadan...Uzun yıllar bizlere eşlik eden değerli müzisyen kardeşimiz Ahmet'imizi kaybettik. Mekanın cennet melekler yoldaşın olsun Ahmet Erin.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.