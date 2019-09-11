Müzisyenlerin acı kaybı

Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Ahmet Erin hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Ahmet Erin yaşamını yitirdi.

Kıbrıs’ın en iyi darbukacısı olarak gösterilen Ahmet Erin’in ölümü, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu.

Çağdaş Müzik Derneği de, Ahmet Erin’in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dernek şu paylaşımı yaptı:

“Bir güzel insan bir güzel müzik adamı bir güzel dost geçti bu dünyadan...Uzun yıllar bizlere eşlik eden değerli müzisyen kardeşimiz Ahmet'imizi kaybettik. Mekanın cennet melekler yoldaşın olsun Ahmet Erin.”