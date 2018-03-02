Müzakerelere doğalgaz şartı

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Spehar’la görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafının doğalgaza müdahil olmasının önceden garanti edilmemesi durumunda müzakerelerin başlamasına onay vermeyeceği mesajını ilettiği belirtildi. Rum lider Anastasiadis ise, Türk ihlallerinin sona ermesi şartıyla Kıbrıs sorununda diyaloğa hazır olduğunu ancak Kıbrıs Türk tarafının kabul edilemez istekleri bulunduğunu söyleyerek, “Beni üzen Kıbrıs Türk liderliğinin tutumudur” dedi

Doğalgaza müdahil olmadan müzakere yok

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Spehar’ın Akıncı’yla görüştükten sonra kendisini bilgilendirdiğini ve Kıbrıs Türk tarafının, doğal gaza müdahil olmadığı sürece müzakerelerin başlamayacağı mesajı verdiğini söyledi

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşmede, “Kıbrıs Türk tarafının doğal gaza müdahil olmasının önceden garanti edilmemesi durumunda müzakere sürecinin yeniden başlamasına onay vermeyeceği” mesajını verdiğini iddia etti.

Gazete, “Her Şeyi Havaya Uçurdu – Daha Başlamadan Resmi Çıkmaz” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarının Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın söylemleriyle geçici olarak çıkmaza girdiğini iddia etti.

Gazete, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Kıbrıs Türk tarafının “doğal gaz konusunda müdahilliği önceden garanti altına alınmadan çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına onay vermeyeceği” yönündeki mesajını Kıbrıs Rum tarafına ilettiğini iddia etti.



SPEHAR HRİSTODULİDİS’İ “BİLGİLENDİRDİ”

Gazete, Akıncı’nın “tutumuna” ilişkin açıklamanın, Rum Hükümet Sözcülüğü görevinden Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Nikos Hristodulidis’ten geldiğini, Hristodulidis’in önceki gün Rum Devlet Radyo Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamada, Spehar’ın salı günü Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında kendisine yönelik bilgilendirmesini aktardığını yazdı.

Hristodulidis, Spehar’ın Akıncı’yla görüştükten sonra kendisini bilgilendirdiğini ve Kıbrıs Türk tarafının gönderdiği mesajın “Kıbrıs Türk tarafının, doğal gaza müdahil olmadığı sürece müzakerelerin başlamayacağı” şeklinde olduğunu iddia etti.

“Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerin yeniden başlamaya hazır olmamasından dolayı, enerji konusunu olaya dahil ettiğini ve uluslararası faktörün bu tavrı anlamakta olduğu” iddiasında bulunan Hristodulidis, konunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’le gerçekleştireceği görüşmede ele alınacağını vurguladı.