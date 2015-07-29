Müzakereciler ve Eide AB konuları ile ilgili çalışma grubu üyeleri ile görüştüler

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve iki toplumun müzakereciler: Kıbrıslı Rum Andreas Mavroyiannis ve Kıbrıslı Türk Özdil Nami, BM himayesinde yapılan müzakereler çerçevesinde,...



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve iki toplumun müzakereciler: Kıbrıslı Rum Andreas Mavroyiannis ve Kıbrıslı Türk Özdil Nami, BM himayesinde yapılan müzakereler çerçevesinde, çarşamba günü AB konuları ile ilgili çalışma grubu üyeleri ile görüştüler.



Eide, twitter hesabında “bugün Özdil Nami, Andreas Mavroyannis ve ben AB konuları ile ilgili çalışma grubu ile görüşüyoruz” diye yazdı.



Müzakereciler salı günü Eide'nin katılımıyla tekrar bir araya geldiler. Görüşme sırasında mülkiyet ve toprak kriterleri başlıklarına ilişkin konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa bir çözümün bulunması amacıyla yapılan müzakereler çerçevesinde 1 ve 14 Eylül tarihlerinde bir araya gelecekler. Bu arada, müzakereciler görüşmeye devam edecek.