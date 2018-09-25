Müzakere için harita şartı

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için Kıbrıs Türk tarafının geçen yıl geri çektiği haritanın doğrulanması şartını ortaya koydu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununda yeni bir sürece katılmak için Kıbrıs Türk tarafının geçen yıl geri çektiği haritanın doğrulanması şartını ortaya koydu.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “Guterres Çerçevesi Haritasız Eksik – Başkan New York’ta Sürecin Yeniden Başlaması İçin Yeni Şartlar Koştu – 15 Aylık Durağanlığa Rağmen Başkan New York’a Şartlı Gitti – ‘Kaldığımız Yerden’” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla başlayacak yeni bir müzakere sürecine dahil olmak için yeni şartlar oltaya koyduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in 73’üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için önceki akşam New York’ta gittiğini belirterek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerin “kaldığı yerden devam etmesini” istediğini ancak bunun için “Kıbrıs Türk haritası ve garantiler konusunda BM tarafından ön hazırlık yapılmasını şart koştuğunu” aktardı.

Anastasiadis açıklamasında, “Bu yılki BM Genel Kurulu’nun, Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlık ve BM Genel Sekreteri tarafından üstlenilmesi beklenen girişimler sebebiyle özellikle ilgi çekici olduğunu” belirterek “müzakerelerin yeniden başlaması konusunda kararlı olduğunu ancak yeni bir başarısızlık olmaması için bir hazırlık yapılması gerektiğinin” altını çizdi.

Anastasiadis, “Cenevre Konferansına gitmemiz için ön koşul olan haritaların Kıbrıs Türk lider tarafından geri çekilmiş olması sebebiyle müzakerelere kaldığımız yerden, yani Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlamamız, hazırlık olmadan mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Guterres çerçevesinin altı maddesinin beş maddesinin kaldığını, bu yüzden ön hazırlık yapılması gerektiğini” ileri süren Anastasiadis, “işgal askerlerinin geri çekilmesi ve müdahale haklarının kaldırılmasını içeren güvenlik konusunda Türkiye’nin niyetlerine ilişkin ön hazırlık yapılması gerektiğini” iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “İyi Hazırlıkta Israr Ediyor – Başkan Anastasiadis: Diyaloğun Yeniden Başlamasına Hazırız – Lute Ekim’de Geliyor” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

Gazete, Anastasiadis’in New York’taki açıklamasına iç sayfalarına geniş yer verirken, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Sorunu danışmanı Jane Holl Lute’un Ekim ayında yeniden adaya geleceği iddiasını ise manşetine taşıdı.

