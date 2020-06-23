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Mutluyaka'da 7 saatlik elektrik kesintisi

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Mutluyaka’ya yarın 09:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Mutluyaka'da 7 saatlik elektrik kesintisi

   

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı yapılacak.

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