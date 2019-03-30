“Mutlaka iki devletli çözüm olmalı”

Ada Kent Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Kıbrıs'ta iki bölgeli ve toplumlu federasyon fikrinin çok daha önce ortaya atıldığını anımsattı.

Kabaalioğlu, "Kıbrıs'ın AB üyeliği söz konusu olduğu zaman AB kurumlarının uluslar üstü yetkileri olması nedeniyle iki bölgeli ve toplumlu federasyonda sağlanacak güvencelerinin hiçbir etkinliği kalmayacağı için mutlaka 'konfederasyon' veya 'iki devletli çözüm' olması lazım." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta çözüm için olası konfederasyon modelinde Kıbrıslı Türklerin onayının alınması gerektiğini söyleyen Kabaalioğlu, "Bu, konfederasyon olarak oluşur ama ileride tarafların karşılıklı güvenleri sağlanırsa veya Türkiye'nin AB'ye tam üye olduğu bir ortamda konfederasyon yerine federasyona geçiş olabilir." dedi.

Kabaalioğlu, bugünkü şartlarda AB üyeliği içinde Kıbrıs'ta bir Türk devleti kabul edilse dahi hiçbir şekilde Kıbrıs Türklerinin AB içinde bir güvencesinin olmayacağını dile getirdi.

