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Müteahhitlerin Başbakanlık'taki toplantısı olumlu geçti

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Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmaması ve yürürlükteki emirnamenin yarattığı sıkıntılar nedeniyle dünden beri Başbakanlık bölgesinde araçlı eylemde olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve  Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da katılımıyla Başbakanlık’ta toplantıya girdi

Müteahhitlerin Başbakanlık'taki toplantısı olumlu geçti

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) yetkilileriyle görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmaması ve yürürlükteki emirnamenin yarattığı sıkıntılar nedeniyle dünden beri Başbakanlık bölgesinde araçlı eylemde olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve  Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da katılımıyla Başbakanlık’ta toplantıya girdi.

Toplantı 14.40'ta başladı. Toplantıya KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve bazı müteahhitler, hükümet tarafından da bazı bakanlar ve teknik personel de katılıyor.

Gürcafer, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, görüşmede ana hatlar üzerinde anlaşmaya varmayı umut ettiklerini söyledi ve derin görüş ayrılıkları ortaya çıkmaması temennisinde bulundu.

Dün çeşitli bölgelerden üzerlerinde taleplerinin yazıldığı pankartlar taşıyan iş araçları ve diğer araçlarla Lefkoşa’ya gelen inşaat müteahhitleri, araçlarını gece de Başbakanlık önünde bırakarak eyleme devam ediyor.

Başbakan Tatar, dün de eylemcilerin temsilcileriyle görüşmüş ve bugün daha geniş kapsamlı bir toplantıda bir araya gelme kararı alınmıştı.

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