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Müteahhitler araçlı eyleme gidiyor

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Müteahhitler araçlı eyleme gidiyor
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, müteahhitlerin “birim fiyatları ile izharat- avans ve fiyat farkı konularında yaşanan sorunların giderilememesi ve devletten alacaklarını tahsil edemedikleri” gerekçesiyle Cuma günü araçlı eylem yapacağını açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, birliğin daha önce iyi niyet göstergesi olarak yetkililerle bir süre daha yapıcı diyalog sürdürme kararı alarak, eylem kararını askıya aldığı ancak gelinen aşamada, yapıcı diyalog sürecinin sonucunda sorunlara çözüm üretilmediği kaydedildi.
Açıklamada, cuma günü tüm bölgelerden iş araçları ile Lefkoşa’ya hareket edileceği ve Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı önünde araçlı eylem düzenleneceği bildirildi.

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