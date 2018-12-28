“Müşterilerimizin özel hayatı gasp edildi”

Eski Konak Meyhanesi’nin işletmecileri, açıklama yaptı ve denetlemeye gelen kişilerin izinsizce müşterilerin fotoğrafını çektiklerini ve mekanda alkol tükettiklerini vurguladı

Geçtiğimiz gün bir meyhanede Sağlık Bakanlığı denetçilerine saldırı ve Sağlık Bakanı Filiz Besim’e hakaret edildiği iddiaları ile gündeme gelen Eski Konak Meyhanesi’nin işletmecileri sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada denetlemeye gelen kişilerin izinsizce müşterilerin fotoğrafını çektiklerini ve mekanda alkol tükettiklerini iddia ettiler

Açıklama şöyle:

“Değerli halkımız ve bizi tanıyan değerli müşterilerimiz. Geçtiğimiz günlerde müessesemizde ne bizlerin ne de müşterilerimizin yaşanmasını istemeyeceğimiz itibarımızı zedelemeye yönelik sosyal medyada müessesemizde uygunsuz koşullarda sigara içilmesine yönelik ve devlet çalışanlarına yönelik olumsuz davranışta bulunduğumuza dair haber yapan bazı basın mensupları tarafından tek taraflı kaleme alınan konudan ötürü sizlere paylaşım yapma gereği duyduk. İlgili devlet çalışanı müessesemizde izinsiz sigara içmeyen müşterilerimizin fotoğrafını çekmiş olup; özel hayata müessesemizde gasp girişiminde bulunulduğundan dolayı rahatsızlık duymaktayız. Olayın detayı aşağıda açıkladığımız şekildedir. Açıldığımız günden bugüne dek sizler için elimizden gelenin en iyisini gerek lezzet; gerek sağlık çerçevesinde; müşteri memnuniyetini gözederek güler yüzümüzle sizleri memnun etmeye çalışmaktayız ve bu azmimizle üstüne koyarak daha da iyisini yapmaya devam edeceğiz. Müessesemiz zaman içerisinde sizlere en iyi hizmeti vermek adına büyütülerek sigara içilmeyen ve içilen kısım diye ikiye ayrılmıştır. Bu ayırımı da yaparken devletimizin ve yasalarımızın bizlere uymamızla mükellef olduğumuz sorumlulukları yerine getirerek mekanımız sizlere olması gereken sorumluluk ile hizmet vermektedir. Geçen gün yaşadığımız olay şu şekildedir;

Denetlemeye gelen kişiler eğer yasalara uygun olmayan koşullarda bir durum görmüş olsaydı mekanımıza ceza yazmaları gerekmekteydi ki kanunlara karşı boynumuz kıldan incedir. Bu olaydaki durumda tarafımıza herhangi bir ceza yazılmamıştır çünkü ortada ceza yazılabilecek bir durum yoktur. Olayda sorun teşkil eden durum bizden ve müşterilerimizden izinsiz bir şekilde sigara içecek olan müşterilerimizin fotoğraflarının çekilmesidir. Bizim karşı koyduğumuz konu kesinlikle ceza yazılacağından dolayı değil, müşterilerimizin özel hayatına teşebbüs edilen gaspdan dolayıdır. Bu olay ile ilgili elimizde kamera kayıtları da bulunmaktadır. İsteyen basın mensubuna görüntüleri verip olayı detaylı bir şekilde de anlatabiliriz. Ceza yazılacak bir durum olduğu zaman ceza yazılır ve biz de daha önce olduğu gibi cezamız ne ise çekeriz. Ancak kimse bizim mekanımızda müşterilerimizin özel hayatını hiçe sayarak onların rahatını bozacak şekilde izinsiz fotoğraflarını çekemez..!! Ayrıca önemli bir soru..!! Sağlık Bakanlığı tarafından denetlemeye gelen kişilerin görev sırasında mekanımızda alkol tüketmeleri ne kadar doğru ve etik bir iş ahlakıdır? Bu olaydan sonra umarım herkes kendine düşen payı alır (biz dahil) ve yapıcı bir şekilde halka hizmet vermeye devam ederiz. Tüm olanlara rağmen eğer yanlışımız ve hatamız olmuş ise devlet çalışanlarımızdan biz kendi adımıza özür diler, işletme sahibi olarak yasalara duyduğumuz saygı çerçevesinde görevimize en iyi şekilde devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.