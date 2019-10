Müşteri memnuniyeti ön planda

Telsim, Müşteri Hizmetleri Haftası’nı kutladı. Bir hafta süren etkinliklerde, Telsim yöneticileri Çağrı Merkezi’nde müşteri çağrılarını canlı olarak dinledi, çalışanlara tavsiyelerde bulundu, bayi ziyaretlerinde müşteriye dokunan tüm çalışanlara çeşitli hediyeler takdim etti

“Müşteri Hizmetleri Haftası” tüm dünya ile eş zamanlı olarak Telsim’de de coşkuyla kutlandı. İlk kez 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından resmileştirilen “Customer Service Week” yani “Müşteri Hizmetleri Haftası” her yıl Ekim ayının ilk haftasında 60’tan fazla ülkede kutlanıyor. Kutlamaların esas amacı, müşteri temsilcilerinin, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde ne kadar büyük etkisi olduğunu ve bu sadakatin doğrudan şirketin en önemli başarısına dönüştüğünü hatırlatmak olarak belirlendi.

Bir hafta boyunca devam eden etkinliklerde, Telsim yöneticileri Çağrı Merkezi’nde müşteri çağrılarını canlı olarak dinledi ve çalışma arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu, ayrıca gerçekleştirilen bayi ziyaretlerinde, müşteriye dokunan tüm çalışanlara teşekkür sertifikaları ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Müşteri Hizmetleri Haftası’nın özel konuğu olarak davet edilen Avon Kozmetik Direktörü ve Başman Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Başman Süren ise iş deneyimlerini Müşteri Hizmetleri çalışanlarıyla paylaştı.

PINAR BAŞMAN SÜREN: “HİZMET SADECE KURUMSAL BİR BAĞ DEĞİL, DUYGUSAL BAĞ DA KURMAMIZI SAĞLIYOR”

“Red Talks” kapsamında konuşan Pınar Başman Süren Başman Group of Companies olarak tüm şirket bünyesinde iletişim hizmetlerinin tamamını uzun yıllardır Telsim ile sağladıklarını iletti. Telsim’den aldıkları kesintisiz iletişimin yanı sıra, ihtiyaç duydukları her an karşılaştıkları güler yüz, çözüm odaklı yaklaşım ve kaliteli hizmetin sadece kurumsal bir bağ olmadığını, duygusal bağ da kurulması gerektiğini vurguladı.

Telsim'in müşteri memnuniyeti vizyonuyla gerçekleştirdiği Müşteri Hizmetleri Haftası'nda bulunmaktan, Avon Kozmetik ve Başman Group'un büyümesindeki ve müşteri memnuniyetindeki deneyimlerini aktarmaktan çok keyif aldığını söyleyen Süren, tüm Telsim ailesine davetleri ve gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür etti.

USTACAN: “ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜMÜN MÜŞTERİLERİMİZE YANSIMASI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

“Çalışanlarımızın yüzündeki tebessümün müşterilerimize yansıması bizim için çok değerli” diyerek konuşmasına başlayan Müşteri Operasyonları ve Terminal’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan; “İyi bir Müşteri Hizmeti deneyimi, mutsuz bir müşteriyi memnun edebilir ve uzun vadeli bir müşteriye çevirebilir, sizinle çalışmayı bırakmak üzere olan bir müşteriyi de geri döndürebilir.” dedi.

Ustacan müşteri hizmetlerinin önemini ifade ederken, herhangi bir müşteriyi şirketin en büyük hayranına dönüştürebileceğini, şirketin savunucusu ve elçisi yapabileceğini söyledi. Mutlu müşteri elde etmek bir işletmenin ilerlemesi için en temel ihtiyaçlarından biri olduğunun altını çizen Ustacan, Müşteri Hizmetleri Haftası’nda işletmelerin çalışanlarını nasıl motive edeceklerine odaklanmaları gerektiğini de vurguladı.