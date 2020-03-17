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Mustafa Sofi'nin kızı karantinadan kaçırıldı mı?

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Mustafa Sofi'nin kızı karantinadan kaçırıldı mı?

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin Fransa'dan dönen kızı Güzide Sofi, Türkiye'de sosyal medyanın gündemi oldu. Sofi'nin kızının Paris'ten gelen uçaktan indikten sonra karantina otobüsünden polisle alınarak götürüldüğü için sosyal medyadan Türkiye Sağlık Bakanı Koca'ya mesaj atılarak şikayette bulunulduğu bildiirldi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan biri de şöyle:

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü’nün kızı Güzide Sofi az önce Paris’ten gelen karantina otobüsünden, otobüsün önü kesilerek İstanbul’da polis tarafından alındı. İddiaya göre İST-ERCAN 02:00 uçağı ile kuzeyden adaya geliyor! Girişini baba torpiliyle VIP’den yapıp Türkiye’den geldi gösterirsiniz ordan da evine yollarsınız artık!

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