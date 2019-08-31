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“Mustafa Kemal Paşa aydınlığa giden yolu araladı”

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü İskele’de Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

“Mustafa Kemal Paşa aydınlığa giden yolu araladı”
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Anıta çelenklerin konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. 

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı KTBK adına Hava Savunma Teğmen Ümit Bozkurt Özer yaptı.

30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden en büyük zafer olduğunu belirten Özer, konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

“İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Paşa ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak “Ya İstiklal, Ya Ölüm”  parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Artık dünyanın en kahraman en savaşçı milletine düşen görev düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekûn bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz”.

Törende, Zafer Bayramı isimli şiir Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Haktan Gargı, 30 Ağustos isimli şiir İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Semanur Gökçe ve Zafer Bayramı isimli şiir ise İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Sümer Kurukafa tarafından okundu. 

Tören şiirlerin ardından İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile son buldu.
 

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