Mustafa Akıncı,'Sivil Toplum Örgütleri Ağı' örgütlerin temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sivil toplum platformuyla nasıl kurumsal bir ilişkimiz olabilir, onun da arayışı içindeyim. Kıbrıs’ta çözüm için uğraşların yoğun olduğu daha da yoğunlaşacağı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sivil toplum platformuyla nasıl kurumsal bir ilişkimiz olabilir, onun da arayışı içindeyim. Kıbrıs’ta çözüm için uğraşların yoğun olduğu daha da yoğunlaşacağı aylara giriyoruz. Bu dönemde her iki kesimde de, sivil toplumun son derece önemli bir rolü olacağı inancındayım” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, “Sivil Toplum Örgütleri Ağı” altında faaliyetler yürüten örgütlerin temsilcilerini kabul etti.

Akıncı, kabulü sırasında yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek bir ağ oluşturma çalışmalarını kutladığını dile getirerek, “Sivil toplum, özellikle içinde bulunduğumuz ve yeni bir döneme girmeyi arzu ettiğimiz ve onun sancılarının yaşandığı bir dönemde son derece gerekli ve yerinde bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Son hafta içerisinde Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili, hükümet, Meclis’teki siyasi partiler ve basın yayın kuruluşlarının yönetici ve genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiğini, yarın da basının çok daha geniş kısmıyla bir araya geleceğini söyleyen Akıncı, Eylül ayında milletvekilleri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Müzakere sonrasında yeni bir döneme adım atmak istediklerini dile getiren Akıncı sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İki kesimli, iki toplumlu, federatif bir yapıyı kurmak istiyoruz ama hayat durmuyor bir yandan da yaşam devam ediyor ve onun getirdiği gereklilikler de vardır o anlamda da sivil toplumun önemli rolü var. Bu bakımda bir yandan çözüm için uğraş verirken bir yandan da kendi evimizin içinde en iyisini yapma gayreti içinde olmamız lazım”.

SAHİR

Yeşil Barış Harekatı Başkanı Doğan Sahir de, Akıncı’yı ziyaret eden sivil toplum örgütleri temsilcileri adına yaptığı konuşmada, “sivil toplum örgütleri ağı” olarak, ülke yararına atılacak adımlara kendilerinin de katkı koyabileceklerini söyledi.

Sivil Toplum Örgütleri Ağı olarak sorunları konuşmak hem de ülkenin geleceğine yönelik katkılarda bulunmak istediklerini dile getiren Sahir, örgütler olarak geleceğe yönelik çalışmalarda yer almak istediklerini de belirtti.

Sahir, ayrıca Dernekler Yasası’nın hazırlanmış olmasına rağmen hayata geçirilmemesinden dolayı sıkıntılar yaşandığını aktardı.