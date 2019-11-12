Mümtaz Soysal vefat etti

Anayasa Profesörü, eski TC Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 90 yaşında hayata veda etti

Anayasa Profesörü, eski TC Dışişleri Bakanı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a uzun yıllar danışmanlık yapan Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Dün sabah İstanbul Beşiktaş'taki evinde hayata gözlerini yuman Soysal bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu.

Mümtaz Soysal, 13 Kasım Çarşamba günü, öğle namazından sonra, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Anayasa Hukuku'nun önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Soysal, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'den seçilen ilk ve son genel sekreteri oldu.

MÜMTAZ SOYSAL KİMDİR?

Mümtaz Sosyal 1929 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan Soysal, daha sonra yine aynı üniversitede hukuk fakültesini bitirdi.

Anayasa hukuku profesörü olarak uzun yıllar görev yapan Sosyal, TBMM’de 19. ve 20. dönemlerde milletvekili olarak görev aldı. Ankara ve Zonguldak bölgelerinden seçilen Mümtaz Sosyal CHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, DSP ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nde çalışmalarda bulundu.

Bir dönem Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde de köşe yazarlığı yapan Sosysal, 1969-71'de Akdeniz Sosyal Bilim Araştırma Konseyi Başkanlığı, 1974-78 arasında Uluslararası Af Örgütü ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü. 1979'da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Uluslararası İnsan Hakları Öğretimi Ödülü'nü aldı.

12 Mart darbesi döneminde “Anayasaya Giriş” kitabında “komünizm propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

1995 yılındaki anayasa değişikliği çalışmaları esnasında özellikle DYP'li Coşkun Kırca ile tartışmalarıyla yine gündemde kaldı. Seçim yasasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesinde başrolü oynadı. Sonrasında CHP'ten koptu, DSP saflarına geçti. 1995 genel seçimleri'nde DSP’den Zonguldak milletvekili seçildi. Daha sonra Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit’le anlaşmazlığa düşerek DSP’den ayrıldı (1998). 2002'de Bağımsız Cumhuriyet Partisi'ni kurdu ve parti genel başkanı oldu.

Kıbrıs'taki toplumlararası görüşmelerde anayasa danışmanlığı görevini üstlenen Soysal, uzun yıllar Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a danışmanlık yaptı. Soysal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AKINCI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayınladı.

Akıncı, mesajında şunları dile getirdi:

"Uzun yıllar, Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs konusunda danışmanlık görevini yürütmüş, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Kurucu Meclis’te Anayasa Komitesi’nde yer alarak 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında etkin rol almış, TC Dışişleri Bakanlığı dahil birçok siyasi görevde bulunmuş Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Yaşama gözlerini yuman Mümtaz Soysal’a Tanrı’dan rahmet, geride bıraktıklarına, sevenlerine ve tüm Türk ulusuna başsağlığı diliyorum."