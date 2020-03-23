Mülteciler otele yerleştiriliyor

Boltaşlı- Taşlıca köyleri arası sahilde yan yatan tekne içerisinden kurtarılan ve İskele’de spor salonunda muhafaza edilen 69’u çocuk 175 mülteci, otele yerleştirildi

İskele’de spor salonu içerisinde muhafaza edilen 69’u çocuk 175 mültecinin akıbeti için düzenlenen toplantıda mültecilerin aile ve çocuklular öncelikli olması koşulu ile otele yerleştirilmesi yönünde karar üretildi.

Boltaşlı- Taşlıca köyleri arası sahilde yan yatan tekne içerisinden kurtarılan ve İskele’de kapalı spor salonunda muhafaza edilen 69’u çocuk 175 mültecinin akıbeti için dün sabah saatlerinde İskele’de İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın katılımı ile bir toplantı gerçekleşti.

Türkiye’nin de virüs salgını önlemi nedeni ile girişlerine izin vermediği öğrenilen 175 mültecinin toplantı sonrasında ilk olarak bölgede bazı otellere yerleştirilmeleri yönünde karar üretildiği öğrenildi.

Bakan Baybars Türkiye göç idaresi ile görüşüldüğünü ancak Koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı tedbirler nedeni ile mültecileri Türkiye’ye kabul etmediklerini doğruladı.

BM aracılığı ile Güney Kıbrıs ile de gerekli temasların kurulduğunu, bazı mültecilerin Güney’de ailelerinin bulunması nedeni ile oraya gitmek istediğini belirten Baybars, görüşmelerin başlatıldığını ancak bu aşamada salgın nedeni ile mültecileri Türkiye ve Güney’in kabul etmesinin pek mümkün olmadığını ifade ederek bir süre misafir etmek zorunda olduğumuzu kaydetti.

Bu süreçte kadın erkek ve çocukların aynı ortamda barınmasının uygun olmaması nedeni ile gerekli sağlık, hijyen ve karantina koşulları da düşünülerek kendi haklarını en iyi şekilde muhafaza edip insani yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini ifade eden Baybars, aile ve çocuklulardan başlayarak mültecilerin daha sağlıklı ortamlara yerleştirileceğini açıkladı.

Ayşegül Baybars, mültecilerin bugün sağlık, hijyen ve karantina koşullarına uygun şartlarda aile ve çocukluların öncelikli olması koşulu ile yapılan toplantı sonucunda tespit edilen bazı otellere en erken sürede yerleştirilmelerine karar verildiğini açıkladı.