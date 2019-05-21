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Mülteciler Ercan’dan geliyor iddiası

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Mültecilerin, İstanbul’dan uçakla Ercan Havalimanı’na, ardından ise Güney Kıbrıs’a geçtikleri iddia edildi

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Mülteciler Ercan’dan geliyor iddiası
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Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınından dolayı ortaya çıkan  durumdan söz ederken mültecilerin, İstanbul’dan uçakla Ercan Havalimanı’na, ardından ise Güney Kıbrıs’a geçtiklerini öne sürdü.
Petridis, İstanbul’a uçakla gelen, oradan ise Ercan Havalimanı üzerinden Güney Kıbrıs’a geçen mülteci akışında artış gözlemlendiğini de savundu. 
Petrdis, Güney Kıbrıs’a son iki yılda gelen mülteci profilinin değiştiğini, Afrika ülkelerinden, Lübnan ve Suriye’den geldiklerini belirtti.  
Mülteci rakamlarının artık dayanılacak noktada olmadığını belirten Petridis, ilk üç ay içerisinde Güney Kıbrıs’taki siyasi sığınma başvuru sayısının 4 bin 500’ü geçtiğini, bunun da toplamda 7 bin 800 başvuruyla kapanan 2018 yılının aynı dönemine oranla yüzde 140 bir artış gösterdiğini ifade etti. 
Petridis, 2017’deki başvuru sayısının ise toplam 4 bin 500 olduğunu belirtti. 

 

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