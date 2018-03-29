Mülteci Hakları Derneği'nden tedbir çağrısı

Mülteci Hakları Derneği, Merkezi Cezaevi’nde tutukluların temel insan haklarının ihlal edildiğini savunarak, yetkilileri bu sorunları ortadan kaldıracak tedbirleri en kısa sürede almaya davet etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Merkezi “Cezaevi’nde ‘cezaevi şartlarının iyileştirilmesi’ ve ‘ceza infaz sisteminin değiştirilmesi’ talebiyle başlatılan açlık grevini endişe ile takip ediyoruz” denildi.

Merkezi Cezaevi’nde 550 tutuklunun bulunduğu, sayının her geçen gün artmasıyla, buradaki kişilerin insani koşullarda yaşama şansları daha da azaldığı belirtilen açıklamada, 2019 yılında inşası tamamlanması beklenen yeni merkezi cezaevinin de öngörülen ihtiyaca cevap vermeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Merkezi Cezaevi’nin insan onuruna yakışan bir yapıda olmadığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. maddesi altında korunan işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muamele yasağını ihlal ettiğini dile getirdiğimiz zaman, yeni bir Merkezi Cezaevi’nin yapılmakta olduğu yanıtını almaktayız.

Ancak, Merkezi Cezaevi’nde, hak ihlallerinin bugünden sonlanması, tutuklu bulunan kişilerin ihtiyaçları olan ilaçları alabilmeleri, ihtiyaçları olduğu zaman doktor kontrolünden geçirilmeleri, adil bir şartlı tahliye kurulundan faydalanmaları için yeni bir cezaevi binasının inşasını beklemeye gerek bulunmadığı aşikardır.”

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumlar tarafından dün kamuoyuna gönderilen mektubun tutukluların temel insan haklarının ihlal edilmekte olduğunu ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, “Tutuklu ve mahkumların insani koşullarda hayatlarına devam etmelerini sağlamakla yükümlü olan Merkezi Cezaevi’ni ve İçişleri Bakanlığı’nı bu sorunları ortadan kaldıracak tedbirleri en kısa sürede almaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, devletin politika ve uygulama zaaflarını etkin bir şekilde ortaya koymak amaçlı, İnsan Hakları Kurulları, Cezaevi İzleme Kurulları gibi mekanizmaların daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, bu doğrultuda da sivil toplum ile iş birliği yapılması çağrısında da bulunuldu.