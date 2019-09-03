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Mullahasan, Tayland 'da yarışacak

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Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan, Tayland’da düzenlenecek Mister Global’da yarışacak

Mullahasan, Tayland 'da yarışacak
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Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan, Bangkok’ta yapılacak Mister Global’da Mr. North Cyprus olarak yer alacak.

23 yaşındaki  Süleyman Mullahasan, Tescilli  bir Mr.North  Cyprus olarak  finalde yer almak üzere gelecek hafta Bangkok için Tayland’a hareket edecek.

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan , Mister Global North Cyprus  2019  olarak şöyle dedi:

“Her şey KKTC için. Başta  beni yüreklendiren  Günkut  Ajans  ve  anne  ve babama ,bütün  KKTC  halkına inanmış  yüreğimle, en iyi bir şekilde  dünya bayları arasında Bay Kuzey Kıbrıs  olarak  temsiliyetimi  yerine getireceğimi, onlara  Kıbrıs Türk Halkının   bütün  Tanınma ve Tanıtma  seferberliğimizdeki  haklı duruşumuzu  aktaracağımı   bilmenizi  isterim. Alkışlarınız   26 Eylül  Perşembe gecesi Bangkok Tayland'da gerçekleşecek görkemli finalde bana mutlaka ulaşacaktır''  dedi.

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