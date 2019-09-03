Mullahasan, Tayland 'da yarışacak

Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan, Tayland’da düzenlenecek Mister Global’da yarışacak

Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan, Bangkok’ta yapılacak Mister Global’da Mr. North Cyprus olarak yer alacak.

23 yaşındaki Süleyman Mullahasan, Tescilli bir Mr.North Cyprus olarak finalde yer almak üzere gelecek hafta Bangkok için Tayland’a hareket edecek.

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan , Mister Global North Cyprus 2019 olarak şöyle dedi:

“Her şey KKTC için. Başta beni yüreklendiren Günkut Ajans ve anne ve babama ,bütün KKTC halkına inanmış yüreğimle, en iyi bir şekilde dünya bayları arasında Bay Kuzey Kıbrıs olarak temsiliyetimi yerine getireceğimi, onlara Kıbrıs Türk Halkının bütün Tanınma ve Tanıtma seferberliğimizdeki haklı duruşumuzu aktaracağımı bilmenizi isterim. Alkışlarınız 26 Eylül Perşembe gecesi Bangkok Tayland'da gerçekleşecek görkemli finalde bana mutlaka ulaşacaktır'' dedi.