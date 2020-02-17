Muhtarlar Kıbrıs Sağlık ve Toplum Üniversitesi'ne hayran kaldı

Güzelyurt Bölge Muhtarları, Kıbrıs Sağlık ve Toplum B. Üniversitesi’ni (KSTÜ) ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. İ. Levent Taner ile bir araya gelen muhtalar, üniversitenin Güzelyurt bölgesine katkısına işaret ettiler. Üniversiteyi gezen muhtarlar daha sonra akşam yemeğinde bir araya geldi. Muhtarlara bir konuşma yapan Rektör Taner, üniversite ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

“Sizleri Üniversitemizde görmekten çok mutlu oldum. Üniversitemiz, yerleşen öğrenci sayılarına göre sıralamada her dönem öğrenci sayısını istikrarlı olarak arttırmaya devam etmektedir“ diyen Taner, “Bu başarı sadece bizim değil tüm Güzelyurt Halkı'nın başarısıdır. Bugüne kadar , Bakanından , milletvekiline , işadamlarından mahalle muhtarlarına kadar bütün Güzelyurtluların desteği ile bu başarıya ulaştık ve inanıyorum ki bundan sonrada hep birlikte omuz omuza vererek daha çok öğrencinin Güzelyurt’ta gelerek okuması için çalışacağız“ dedi.

TAM DONANIMLI POLİKLİNİK

Tam donanımlı 40 muayene alanı ve 40'ın üzerinde Doçent ve Profosör ile 8 anabilim dallarında hizmet vermeye başlayan bölgenin en kapsamlı polikliniğine sahip olduklarını kaydeden Tanar, “Diş Hekimliği Polikliniklerimize Dipkarpaz'dan Erenköye kadar her gün 40'ın üzerinde hasta gelmeye başlamıştır. Amacımız kalite hizmet ve yüzde 100 hasta memnuniyetidir“ dedi.

Üniversiteye gelen hastaların memmuniyetlerine çok önem verdiklerini kaydeden Taner, “Siz değerli Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda bölgenizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin diş muayene ve tedavilerini sosyal sorumluluk projemiz kapsamında yapmaya hazırız“ dedi.