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"Muhalefet, kararları basından öğreniyor"

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CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümete sitem ederek koronavirüs kapsamında alınan kararları basından öğrendiklerini ve süreç içerisinde asgari istişare ortamı dahi yaratılmadığını belirtti

"Muhalefet, kararları basından öğreniyor"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan hükümete sitem ederek koronavirüs kapsamında alınan kararları basından öğrendiklerini belirtti. Erhürman, sürecin başından beri hükümete, her türlü yardıma ve katkıya, hatta alınacak zor kararlarda siyasi sorumluluğu paylaşmaya hazır olduklarını söylediklerini ancak süreç içerisinde asgari istişare ortamı dahi yaratılmadığına değindi.

“Erhürman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sürecin başından beri hükumete, her türlü yardıma ve katkıya, hatta birlikte alınacak zor kararlarda siyasi sorumluluğu paylaşmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Ama süreç içerisinde bunlar bir yana, asgari istişare ortamı dahi yaratılmadı.

Yetmedi, her şeyi basından öğrenmek zorunda bırakılan muhalefet eleştiri yaptığında, "muhalefet yapmak için muhalefet yapmak"la, "siyaset yapmak"la suçlandı.

Yarın Meclis toplanıyor ama sürecin en önemli aşamalarından biri olan "yeniden açılma" ile ilgili kriterleri biz bugün medyada gördük. Yine herhangi bir istişare yok. Ama bir yandan da "birlik" çağrıları devam ediyor.

Sağlık açısından öyle olmamasını dileriz ama en azından ekonomik açıdan zor günlerin bizi beklediği açık. Bu yaklaşımı sürdürüp muhalefetten de "anlayış" beklemeye devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz?”

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