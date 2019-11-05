Muhaceret affı yasalaştı

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’te oybirliğiyle kabul edildi. Yasa ile kayıt dışı işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde ve çalışma yaşamında oluşan sorunların giderilmesi hedefleniyor

Cumhuriyet Meclisi, kayıt dışı işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde, sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma yaşamında oluşan sorunların giderilmesi hedefiyle hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle kabul etti.

29 vekilin kabul, 1 vekilin ise çekimser oy kullandığı ve 20 milletvekilinin katılmadığı açık oylama sonucunda kabul edilen yasa, ikamet izini ve vize uygulamalarına yönelik yasa altında çıkarılan tüzükler uyarınca tahsil edilen bazı harçlara ilişkin bir de cetvel içeriyor.

Yasayla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 2019’daki kayıt dışılık oranının yüzde 20.44’lere çıktığını belirterek, “Bu, KKTC tarihinde görülen en yüksek rakam” dedi.

Kayıt dışına düşen insanların kabul edilebilir koşullarda yaşamadığını da kaydeden Sucuoğlu, affın yürürlüğe girmesinin sadece ekonomi için değil, denetim, güvenlik ve huzur için de önemli olacağını dile getirdi.

Afla ilgili genelge ve tüzüklerinde hazır olduğunu kaydeden Çalışma Bakanı Sucuoğlu, bundan sonra denetimlerin daha sıkı, yaptırımların da ağır olacağını vurguladı.

Sucuoğlu, 30 gün boyunca, gerekirse süreyi de biraz daha da uzatarak üçüncü ülkelerden KKTC’ye gelişleri durduracakları açıkladı.

Sucuoğlu, Devlet Planlama Örgütü’nün verilerine göre 2012’de yüzde 14.96 olan kayıt dışılık oranının 2019’da yüzde 20.44’e yükseldiğini söyledi. Sucuoğlu, “KKTC tarihinde böyle bir oran yok, bu bir ilk” dedi.

Oranın kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Sucuoğlu, aftan yararlanacak olanlar arasında, üçüncü ülkelerden buraya çalışmak için gelenler bulunduğunu belirtti.

Sucuoğlu, af konusundaki hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirerek, bu konuda bilgi verdi ve önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapılacağını kaydetti.

Faiz Sucuoğlu, “Son 6 ayın istatistiği yoktu. Çalışmalar yapılıyor. Ne kadar denetim yapıldı, ne kadar ceza kesildi. Bunlar hep belirlenecek” dedi.

Kayıt dışına düşen insanların kabul edilebilir koşullarda yaşamadığını da kaydeden Sucuoğlu, affın yürürlüğe girmesinin sadece ekonomi için değil denetim, güvenlik ve huzur için de önemli olduğunu kaydetti.

Afla ilgili genelgelerin ve tüzüklerin hazır olduğunu kaydeden Çalışma Bakanı Sucuoğlu, “Yatay ve dikey geçişlerde ciddi kısıtlamalar var. İşçiye de işverene de büyük sorumluluk düşecek” dedi.

Sucuoğlu, son 8 yılda Türkiye’den gelen işçi sayısında az bir artış olduğunu da kaydederek, “Esas artış üçüncü ülkelerden” dedi.

Sucuoğlu, bundan sonra denetimlerin daha sıkı, yaptırımların da ağır olacağını söyledi.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, 30 gün boyunca, gerekirse süreyi de biraz daha da uzatarak üçüncü ülkelerden KKTC’ye gelişleri durduracaklarını açıkladı.