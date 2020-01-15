banner255
banner69
Mazgallara dikkat
Mazgallara dikkat
38 0
Dr. Küçük anısına kırdılar
Dr. Küçük anısına kırdılar
19 0
 
Bubi tuzağı gibi yol
Bubi tuzağı gibi yol
35 0
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
52 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Samani ve Sağlamer’in
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Samani ve Sağlamer’in
29 0
Tarihi yapıların bekçisi yok mu?
Tarihi yapıların bekçisi yok mu?
61 0
Rallide, Kış Kupası heyecanı
Rallide, Kış Kupası heyecanı
66 0
banner374

Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti

banner27

Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti

Kıbrıs Türk Halkının özgürlük mücadelesinde mücahide olarak hizmet eden Aysel Dizliklioğlu bu sabah vefat etti. 
Arpalık direnişi sırasında köyünü savunmak için mücahit arkadaşlarıyla silah kuşanarak görev alan mücahide Dizliklioğlu,  yarın öğle namazını müteakip Lefkoşa’da mezarlığında askeri törenle toprağa verilecek. 
Arpalık göçünün de sembolleşmiş isimlerinden olan Aysel Dizliklioğlu, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun eşi olan Aysel Dizliklioğlu,  3 çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.