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Mücadele tarihi komutanlarından Eralp da hayatını kaybetti

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Mücadele tarihi komutanlarından Eralp da hayatını kaybetti
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Kıbrıs Türk Mücadele tarihinin önemli isimlerinden olan ve uzun yıllar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında da görev yaparak Binbaşılıktan emekli olan, Lefkoşa'nın tanınmış simalarından Vural Eralp bu sabah hayatını kaybetti.

Vural Eralp'in ölümü başta ailesi ve çevresi olmak üzere tüm yurtta derin üzüntüye neden oldu. Merhum Vural Eralp'in cenazesi 2 Eylül 2018 Pazar günü Lefkoşa Kabristanlığındaki İsmail Safa Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecek.

(Kaynak: Kıbrıs Manşet)

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