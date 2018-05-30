MS hastaları yardım bekliyor

Bugün Dünya MS Günü. Ülkemizde 300’ün üzerinde MS hastası var. MS Derneği, MS hastalarına devlette istihdam imkanı verilmediğine dikkat çekerek, “İş vermek için bizi tekerlekli sandalyede mi görmek istiyorsunuz’ diye sordu

Multiple Skleroz (MS) hastalarına, devlette istihdam imkanı verilmediğine, ancak engelli olurlarsa engelli kontenjanından istihdam edilebildiklerine dikkat çekilerek devlette istihdam imkanı yaratılması istendi.

MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, 30 Mayıs Dünya MS Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

MS’in santral sinir sistemini tutan bağışıklık sistemiyle ilintili olduğu kabul edilen kronik bir hastalık olduğunu belirten Hançerli, hastalığın özellikle kadınlarda ve genç erişkinlerde daha sık görüldüğünü kaydetti.

Nedeni tam olarak anlaşılamamış olan MS’in tam bir tedavisi olmamakla birlikte gidişatının tedavilerle büyük oranda yönetilebildiğini belirten Hançerli, Kuzey Kıbrıs’ta MS hastalarına özel bir yasa olmadığına dikkat çekti.

Hançerli şunları belirtti:

“MS hastalarına, devlette istihdam imkanı verilmesini istiyoruz. MS hastaları ancak engelli olurlarsa, engelli kontenjanından istihdam edilebiliyor. Ama bu durum hastaları mutsuz eden bir şey çünkü ‘bize iş vermek için bizi tekerlekli sandalyede mi görmek istiyorsunuz’ diye isyan etmektedirler. MS hastaları verimli oldukları çağda iş imkanı sağlanmasını istiyor.”

Derneğin bir binası olmadığını ve bunun büyük bir sıkıntı yarattığını da kaydeden Sibel Hançerli, geçmiş yıllarda bina konusunda girişimleri olduğunu ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Hançerli, bina konusunda da yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Hançerli, MS hastalarının temel ilaçlarının devlet tarafından karşılandığını ancak bakıma muhtaç, zor durumda olan MS hastaları için evlerinde, devletin karşıladığı sürekli bakıcıların olmasının gerekliliğini de vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta 300’ün üzerinde MS hastası olduğunu belirten Hançerli, derneğin 160 üyesinden 84’inin MS hastası, 58’i hasta yakını ve 18’sının fahri üye olduğunu belirtti. “300’ün üzerinde MS hastasından bahsediyoruz ancak MS, diğer kronik hastalıklar gibi sadece onları değil, ailelerini de etkiliyor” diyen Hançerli, MS hastalarına derneğe üye olmaları çağrısı yaptı.

“Birlikte olursak sesimizi daha kolay duyururuz” diyen Hançerli, dernek üyesi MS hastalarının hasta tanıtım kartlarını almak üzere kendileriyle temasa geçilmesini de istedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, derneğin 5. Olağan Genel Kurulu’nun 2 Haziran Cumartesi günü saat 09.30’da KTAMS’ta yapılacağını da duyurdu ve üyeleri genel kurula katılmaya çağırdı.