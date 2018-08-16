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MR Pound da dövize uydu

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MR Pound da dövize uydu
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Ülkemizde hizmete açıldığı ilk yıllarda her şeyi 1 TL’ye satan daha sonra 2, 3,4 derken fiyatlarını 8 TL’ye çıkaran MR Pound mağazası, “Her şey artık 10 TL” duyurusu yaptı

Ülkede “milyoncu” olarak bilinen ve her ürünün aynı paraya satıldığı MR Pound mağazası, “Her şey artık 10 TL” duyurusu yaptı.

Ortalama “1 Pound” değeri ile bilinen mağazanın “10 TL” duyurusu, pahalılığı yanında dövizdeki fahiş yükselişi de vatandaşın yüzüne adeta bir tokat gibi vurdu. Bu fiyatlarla ilgili duyuru, ülkenin içinde bulunduğu acı durumun da aynası oldu.

Ülkemizde hizmete açıldığı ilk yıllarda her şeyi 1 TL’ye satan daha sonra 2, 3,4 derken fiyatlarını 6 TL’ye çıkaran MR Pound mağazası, son olarak tüm ürünlerini 8 TL’den satıyordu.

Dövizle birlikte her ürünü 10 TL’ye çıkaran MR Pound, dar gelirli vatandaşları da artık alışverişlerinde zorlayacak gibi gözüküyor

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