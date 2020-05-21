Mouse kullanacak elemanımız yoktu

Ülkede ormanları gözetleyen AB finansmanlı 1.5 milyon Euro’luk kameralar 2009’da kuruldu, 2012’de devre dışı kaldı. Geçen onca zamana rağmen, bu kameraların tadilatına ilişkin hiçbir adım atılmadı

Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu, O dönem “mouse kullanacak bir elemanımız” yoktu. Bu sitemi güncelleyecek eleman talep edildiğini ancak bu taleplerinin yanıtsız kaldı” dedi

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, Natura 2000 projesi kapsamında 2009 yılında ülke genelindeki 13 noktadaki yeşillik alanlara kurulan 360 derecelik görüş açısı sağlayan kamera sistemlerinin 2012 yılında devre dışı kaldığını ifade etti. Geçen onca zamana rağmen, bu kameraların tadilatına ilişkin hiçbir adım atılmadığı ortaya çıktı.

Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu Bugüne Dair programına konuk olan Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, Tuğberk Emirzade’nin paylaşımı üzerine AB Finansmanı ile hayata geçirilen, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar tüm ormanların, yangınlara karşı, uzaktan kamera ile gözetlenmesini sağlayan sistemin çalışmadığını belirtti.

Poyraz, Natura 2000 projesi kapsamında ülke genelindeki yeşillik alanlara kurulan 360 derecelik görüş açısı sağlayan kamera sistemlerinin yıllardır devre dışı olduğunu ifade etti.

Poyraz, kamera sistemlerinin 2009’da kurulduğunu, sistemi kuran firmanın Türkiye’den geldiğini ve birkaç yıl arızalarla ilgili teknik hizmet de verdiğini belirterek, garanti süresinin dolmasının ardından hizmetin durdurulduğunu dile getirdi.

Poyraz açıklamasında “2012’den sonra, 3-4 kamera kalmıştı. Şu an ise tamamen devre dışı kaldı. Yenilenmesi için çalışmalar yapıldı. Türkiye Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yardım istendi. İncelemeler yaptı, daireye verilen bilgi; bu kameralar geçerliliğini kaybetti. Yazılım tamamen eski bir yazılım ve cihazların yenilenmesi gerek! Avrupa Birliği finansmanı ile bu sistem, 1.5 milyon Euro’ya mal oldu. Fakat, bunun sürdürülebilir olması için herhangi bir çalışma yapılmadı.

KARAOĞLU: O DÖNEM MOUSE KULLANACAK BİR ELEMANIMIZ YOKTU

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan Bugüne Dair programında önceki gün Nazar Erişkin’in gündeme getirdiği ve dün bir çok gazetenin manşete taşıdığı Avrupa Birliği tarafından kurulan kamera sisteminin neden çalışmadığı konusuna açıklık getirdi.

Karzaoğlu, Natura 2000 projesi çerçevesinde AB tarafından 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından sağlanan yangın erken uyarı sisteminin maliyetinin 950 Bin Euro olduğunu söyledi.

O dönem “mouse kullanacak bir elemanımız” yoktu diyen Karzaoğlu, yıllar içerisinde bu sitemi güncelleyecek eleman talep edildiğini ancak bu taleplerinin yanıtsız kaldığını belirtti.

Karzaoğlu, son dönemde yine gözetleme sitemi görevini yapabilecek portatif bir kamera sistemi çalışması projelendirdiklerini ifade ederken, gelen ekonomik kriz ve yaşanan pandemi nedeniyle Türkiye ile bu teması kuramadıklarını dile getirdi.

Karzaoğlu programda şunları dile getirdi:

“950 Bin Euro civarında anahtar teslimi bir sistem olarak kuruldu.14 noktada , akü,rüzgar enerjisi ile çalışabilen bir sistem kuruldu.

Karşımızda 14 ekran bulunuyordu. Daha sonra Turkcell sponsör oldu kameralarımız 16 adet kameraya ulaştık. Ormanda oluşan en ufak bir hareketlenmeyi algılayıp uyarı veriyordu.

Hem ekrana, hem cep telefonumuza hem de e mailimize geliyordu. Zaman zaman bir adli olayda Polis teşkilatımız ile de çok kez görüntü de paylaştık.

Sistem çok güzeldi. Kuran firmanın 1 yıl parça ve servis garantisi vardı.

Biz bunu 2 yıl daha idama ettirdik. Ve 3 yıl boyunca sürdü. Bizim bununla ilgili bir ödeme kalemimiz yoktu.

Baskı yaptık ve ısrarla sürdürmeye çalıştık. Bu sistemi kullanabilecek elemanlara ihtiyaç olduğumuz o dönem dile getirdik."

BAŞKA DAİRELERDEN ELEMAN TALEP ETTİK

"Hatta başka daireden bu işlerden anlayan elemanların bize kaydırılmalarını istedik gene olmadı.

Dolayısıyla sistem, yıllar içerisinde güncellenemedi ve bugün maalesef kullanılamaz hale geldi.

Bir dönem bir firma bulduk ve bunun tekrar revize edilmesi için uğraş verdik.

Ancak hükümetlerin değişmesi ve kadroların yenilenmesi maalesef yine çalışmaları sekteye uğrattı.

Ben 3.kez görev yapıyorum Daire Müdür olarak.

Müşavir pozisyonundayım. Ama en iyi bildiğim Orman konusunda ülkeme hizmet vermek istiyorum.

"YANGINA GEÇ MÜDAHALE EDİLMEDİ"

"Tepebaşı’nda çıkan yangına geç müdahale edilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

Yangın çıktığı andan itibaren hemen ekiplerimiz müdahaleye başlamıştır.

Bundan hiçbir yurttaşımızın kuşkusu olmasın.

Kamera olsaydı yangın çıkmazdı diye bir durum söz konusu değil. Biz hemen ve anında müdahale ediyoruz.

Yangın çıkan yerlerin yol kenarlarını 1 hafta önce temizledik.

Şimdi gidin bakın gene yol kenarında cam şişeleri ve çöpler var.

Ne yapalım yol boyunca tel mi çekelim? Vatandaşımız artık hassasiyet göstermeli.”