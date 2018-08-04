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Motosikletli Rum gençler Metehan ve Lokmacı'da eylem yaptı

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Motosikletli Rum gençler Metehan ve Lokmacı'da eylem yaptı
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Motosikletli Rum eylemcilerin, bugün 10.20 - 11.50 saatleri arasında Lokmacı Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdikleri eylem sona erdi. Eylemin ardından bölgede karşılıklı geçişler yeniden başladı.
Sırasıyla Metehan, Ledra ve Lokmacı bölgelerinde bu sabah gerçekleşen eylemler sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.
Bu arada Rum basınına göre yaklaşık bin Rum motosikletli; yarın İsaak ve Solomu’nun mezarlarını ziyaret edecek, ardından Derinya sınır kapısına geçip eylem yapacak.

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