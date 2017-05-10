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Motorlu yayayı eziyordu

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Gönyeli’de bu sabah Belediye Bulvarı üzerinde dikkatsizce ilerlemekte olan motor sürücüsü yolu kuzeyden güneye geçmeye çalışan bir yaya çarptı. Kaza neticesinde hem yaya hem de motor sürücüsü hafif yaralandı

Motorlu yayayı eziyordu
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Gönyeli’de bu sabah Belediye Bulvarı üzerinde LU 493 plakalı motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Muhammet Sakar, karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan 57 yaşındaki Jale Saadetoğlu’na çarptı.

Polisten edinilen bilgiye göre sabah 09.30 sıralarında gerçekleşen kaza, LU 493 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammet Sakar’ın motosikleti ile Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde dikkatsizce seyrettiği sırada yolun güneyinden kuzeyine yaya olarak geçmeye çalışan 57 yaşındaki Jale Saadetoğlu’na çarpması sonucu meydana geldi. Her iki kazazedenin de hafif yaralandıkları ve  Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıkları bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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