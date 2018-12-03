“Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” onaylandı

“Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi.

Komite raporunun milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin ardından tasarı ile ilgili ilk sözü YDP milletvekili Erhan Arıklı aldı.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı’ndan toplu taşıma master programı konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi istedi.

Seyrüferler konusunda eski sistemin devam edeceğinin görüldüğünü belirten Arıklı, online sistem konusunda da bilgi talep etti.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın tarihçesinin önemine dikkat çekerek, poliçe maliyetlerinin yasayla aşağıya çekileceğini ifade etti.

Yasaya olumlu oy verdiklerini hatırlatan Taçoy, ayakta ve yataklı tedavilerde öngörülen ücretlendirme konusunda tasarıda muğlaklık bulunduğunu, bunun bugün bir öneriyle düzeltilmesi gerektiğini de ifade etti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yasanın önemine değinerek, tüm araçlara sigorta çıkarılmadan seyahat edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hamzaoğluları, araç sigortalarının Güney’deki gibi olması gerektiğini söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sigortacılığın çok geniş bir alan olduğunu dile getirerek, kendilerinin gereksiz bir maliyeti aşağıya çekmek için düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Sigortanın ayakta tedavi için verilen ücretlerinin ülkede belli olduğunu dile getiren Denktaş, tüm partilerin yasaya verdikleri destek için teşekkür etti.

Yeniden söz alan UBP milletvekili Taçoy, hastane masraflarında kesin rakam verilmesi konusundaki eleştirisine ilişkin öneri sundu.

Yasadaki “makul” ifadesi yerine net rakam gerektiğini belirten Taçoy, bu yöndeki önerisini okuyarak yazıyı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Taçoy’un, önerisine ilişkin söz alarak, ücretlendirmelerin ülkede yasaya bağlı olduğunu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenerek, Bakanlar Kurulunda onaylandığını kaydetti.

İncirli, bu tarifelerin devlet ve özel hastanelerde değişiklik gösteremeyeceğini belirtti.

İncirli, tariflere ilişkin ücretin yasada yer almasının uygun olmayacağını ifade ederek, ücretlerin nasıl olacağı konusunun yasalarla düzenlendiğini dile getirdi.

Genel Kurul’da daha sonra UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un önerisi oylandı ve dikkate alınmamasına karar verildi.

Konuşmaların ardından, “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” madde madde okunarak oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem gereği görüşmeler tamamlandı. Bir sonraki Genel Kurul birleşimi yarın yapılacak.