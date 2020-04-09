Mormenekşe, Çavuş'una ağlıyor

Mormenekşe kulübünün sembol isimlerinden, spor yazarı arkadaşımız Ahmet Özyaşar'ın babası olan Hüseyin Özyaşar (Çavuş) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Halkın Sesi ve Halk Spor ailesi olarak merhuma Tanrı'dan rahmet yaslı ailesine ve Mormenekşe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.
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