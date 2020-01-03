Modda Cosmetic, müşteri ve iş ortaklarına muhteşem gala gecesi

Dünyaca tanınan Modda Cosmetic, müşteri ve iş ortaklarına yönelik geleneksel olarak düzenlediği “Modda Gala” akşamını muhteşem bir organizasyonla Cratos Premium Hotel’de gerçekleştirdi

Modda Cosmetic bu seneki yılsonu galasında dünyanın en ünlü Metodist kuaförü Claude Juıllard, elektro keman virtüözü Giselle Tavilson ve KKTC’nin en muhteşem seslerinden Serap Sayar’ı Cratos Premıum Hotel’de sahneye çıkardı.

Artık geleneksel hale gelmiş olan “Modda Gala” akşamı Cratos Premium Hotel’de müşteri ve iş ortaklarını muhteşem bir akşam yemeği ve show ile ağırladı.

Sunuculuğunu Erdinç Çetinçelik’in yaptığı gecede Modda Cosmetic şirketi direktörleri Murat Tenekeci ve Seyhan Tenekeci de birer açılış konuşması yaptılar.

KKTC’den ve Türkiye’den 550 seçkin konuğun ve güzellik profesyonelinin katıldığı bu prestijli gala gecesinde Modda Cosmetic’in 2020 yılı eğitim ve seyahat programı sunulduğu gibi aynı zamanda İtalya’nın en prestijli ekolojik markası Nook’un tanıtımı birbirinden güzel mankenlerle yapıldı.

Fransız metodist, iletişim gurusu ve kâşif olan Claude Juıllard ile yüz ve siluet analizinin ipuçları ve konuklardan bazıları sahneye alınarak sezgisel el hareketleri ile stil teşhisi hakkında bir demo paylaşıldı.

Kapanış gösterisi Giselle Tavılson’un keman ve dans şovu ile yapıldıktan sonra KKTC’nin en başarılı sanatçılarından Serap Sayar’ın verdiği konserde konuklar unutulmaz Türkçe şarkılarla kendisine eşlik ettiler. Serap Sayar ve Giselle Tavilson ilk kez bir düet de gerçekleştirerek konuklara enfes bir müzik ziyafeti de çektiler.