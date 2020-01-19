banner255
banner69
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
7 0
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
28 0
 
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
316 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
39 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
32 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
43 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
28 0
banner374

Mobilya Fuarı başlıyor

banner27

Mobilya Sanayicileri Derneği’nin düzenlediği 1. Kıbrıs Mobilya Fuarı, 23 Ocak’ta başlıyor. Lefkoşa Fuar Alanı’nda yer alacak fuar boyunca firmaları ziyaret eden 3 ziyaretçiye 5000 TL değerinde hediye çeki verilecek

Mobilya Fuarı başlıyor

Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSAD) düzenlediği 1. Kıbrıs Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta başlıyor. Fuar, Lefkoşa Fuar Alanı 3. Salon’da saat 18.00’de açılacak
MOSAD yetkilileri dün Şefler Pastanesi’nde basın toplantısı düzenledi.
23 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan 1. Kıbrıs Mobilya Fuarı hakkında bilgi veren MOSAD Başkanı Hüseyin Ciddi, yerli üreticinin tüketiciyle buluşmasının önemine değinerek, günden güne ivme kazanan sektör hakkında bilgi aktardı.
1.Kıbrıs Mobilya Fuarı’nın 23 -26 Ocak tarihleri arasında olacağına değinen Ciddi, fuar boyunca firmaları ziyaret eden 3 ziyaretçiye 5000 TL değerinde hediye çeki verileceğini duyurdu.
Teşvik Tüzüğü’nün kısa süre önce Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girdiğine değinen Ciddi, bu değişiklikle DPÖ’de teşvikli yatırımlarda yerelde üretilen başta mobilya ve ahşap ürünleri, alüminyum doğrama, mermer gibi ürünlerin yerel kaynaklardan karşılanması halinde teşvikten yararlanabileceklerini belirtti. 
Yatırımcıların bu kalemlerden birini kullanması halinde teşvikten yararlanacağını dile getiren Ciddi, bu durumun üretimi artıracağını ve geliştireceğini kaydetti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolünden de bahseden Ciddi, bu protokol sayesinde imalat sektörünün en büyük eksikliği olan teknik eleman işgücünün artırılacağını ifade etti, bu yıl ilk kez uygulamaya geçen mesleki ve tekniki okullarda eğitim alan öğrencilerin MOSAD’a üye olan işletmelerde stajlarını yapabilmesi için de olanak sağlandığını söyledi.
Ciddi, derneğin bir diğer hedefi olan tüketicilerin mobilya konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri büyük bir alışveriş merkezi yapılması olduğunu dile getirerek, bu konuda 2020 yılının sonuna kadar adım atılacağını belirtti. 
Ciddi, yeni kurulan bir dernek olmalarına rağmen sektörün sıkıntılarını dikkate alarak çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.