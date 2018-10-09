Mobeseler geliyor

Ülkede kurulacak kent güvenlik yönetim sistemi ve sınır kapılarında yapılacak güvenlik arttırıcı çalışmalara ilişkin yasa tasarısı oybirliğiyle onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı.

Bu onayın ardından KKTC'de 169 noktaya mobese sistemi kurulacak ve bu çerçevede 52 milyon liralık yatırım yapılacak.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Mecliste söz alarak, kentsel güvenlik sistemlerinin devreye girmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yasa tasarısında görülen eksiklikleri tamamladıklarını ve komitede titiz çalışmayla ele alındığını söyleyen Baybars, özel hayatın korunmasını da dikkate alarak yenilikler yapıldığını belirtti.

Baybars, ülke için bu sistemin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Muhaceret Dairesi’nin bakanlığa bağlı olduğunu anımsatan Baybars, bugüne kadar bu konuda yapılan çalışmalara değindi.

Öğrencilerin giriş çıkışına yönelik alınan tedbirleri anlatan Baybars, öğrenci izinlerinin de kayıt altına alındığını belirtti.

Baybars, polis muhaceretinde daha iyi denetim yapılmasının herkesin görüşü olduğunu, adli sicil uygulamasının da gündemde olduğunu söyledi.

Ülkeye turist olarak gelen kişilerin giriş ve çıkış tarihleri, nerede kalacakları konularının kayıt altına alınacağını söyleyen Baybars, daha sıkı tedbirler alınacağını belirtti.