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Mobbingle mücadelede işbirliği

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KKTC ve Türkiye’deki Mobbingle Mücadele Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Mobbingle mücadelede işbirliği
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KKTC Mobbingle Mücadele Derneği ve Türkiye Mobbingle Mücadele Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokolde, her iki ülke arasında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapılması, proje, çalıştay panel, konferans, etkinlikler, karşılıklı bilgi birikimi deneyim paylaşımı gibi birçok konuda işbirliği yapılması konusu yer alıyor.

KKTC Mobbingle Mücadele Derneği Başkanı Türel Öksüzoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara’da bulunan Türkiye Mobbingle Mücadele Derneği’ni ziyaret ederek işbirliği protokolü imzaladıklarını belirtti.
Protokole, KKTC Mobbinlge Mücadele Derneği Başkanı Öksüzoğlu ile Türkiye Mobbingle Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan Işıman imza koydu.
Öksüzoğlu ayrıca, Hak-İş Konfederasyonu’nu ziyaret ederek çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Öksüzoğlu, Hizmet-İş’in düzenlediği uluslararası konferans ve Hizmet-İş Genel Kuruluna da katılacak.

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